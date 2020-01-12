В столице Чувашии можно сдать использованные новогодние ёлки для обитателей зооуголка «Ковчег» в парке им. А. Г. Николаева. Об этом сообщает администрация столицы Чувашии.

Акция продлится с 13 по 19 января 2020 года. Елки будут приниматься в дар, безвозмездно с 10:00 до 18:00.

Ёлки необходимы зверям в качестве витаминной добавки в рационе, а также для обустройства их вольеров. Травоядные с большим удовольствием едят ёлки и грызут ствол дерева, копытные стачивают о них зубы, а птицам, например, пеликанам, очень нравится теплая подстилка в вольере из хвойных деревьев.

В прошлом году жители города Чебоксары сдали 147 хвойных деревьев (сосен, пихт, елок).

12.01.2020

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