В Чебоксарах дожди начнутся сегодня вечером и будут продолжаться всю ночь на воскресенье, а также утром 2 августа. За это время в городе может выпасть месячная норма осадков, которая составляет 55 мм (55 литров воды на квадратный метр земли). Кроме того, предстоящей ночью ожидается усиление северо-западного ветра, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду. Об этом сообщает сайт «Погода в Чувашии».

Согласно прогнозам, днем в воскресенье дожди будут кратковременными и пройдут местами, возможна гроза. Температура воздуха составит 15-20 градусов тепла. Вероятность локальных осадков сохранится и в понедельник. Ветер утихнет. В ночные часы местами сгустятся туманы. Со вторника благодаря антициклону установится сухая солнечная погода. А в середине следующей недели нас и вовсе накроет 30-градусная жара.