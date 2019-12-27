Глава администрации столицы Чувашии Алексей Ладыков подписал постановление о ликвидации филиалов муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение библиотек города Чебоксары»: Филиал № 1 – Молодежная библиотека им. К. Чуковского, расположенная по адресу: 428018, г. Чебоксары, проспект Московский, д. 38, корпус 1; Филиал № 4 – Библиотека – центр семейного чтения им. М. Трубиной, расположенная по адресу: 428034, г. Чебоксары, ул. Мичмана Павлова, д. 66; Филиал № 6 – Библиотека – центр семейного чтения им. В. Чапаева, расположенная по адресу: 428006, г. Чебоксары, ул. О. Беспалова, д. 1; Филиал № 10 – Библиотека – детский информационный центр им. Л. Кассиля, расположенная по адресу: 428031, г. Чебоксары, ул. Кадыкова, д. 20/13; Филиал № 11 – Детская библиотека им. Х. Степанова, расположенная по адресу: 428012, г. Чебоксары, ул. Р. Зорге, д. 21/I; Филиал № 18 – Молодежная библиотека им. И. Тургенева, расположенная по адресу: 428038, г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, д. 31.
26.12.2019
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