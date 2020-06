View this post on Instagram

Как BMW перевернулся на крышу у Мега Молла ⠀ По словам водителя «Приоры», BMW резко перестроился перед ним. «Приора» подбила BMW, иномарка перевернулась и подбила «Ладу-Ларгус» и Ford Focus. Видео от @sincity21rus