В Чебоксарах легковой автомобиль перевернулся на крышу

27 июня, 2020 - Актуально - нет комментариев

Сегодня утром в столице Чувашии результате ДТП  автомобиль «БМВ» перевернулся на крышу. Авария произошла на улице Калинина возле торгового комплекса «Мега Молл». Механические повреждения получили три автомобиля, информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщает портал zarulem.ws.

По словам водителя «Приоры», BMW резко перестроился перед ним. «Приора» подбила BMW, иномарка перевернулась и подбила «Ладу-Ларгус» и Ford Focus, сообщает проект «Город грехов». После аварии помощь медиков потребовалась девушке из «Форда».

 

 

 

 

 

27.06.2020

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