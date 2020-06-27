Сегодня утром в столице Чувашии результате ДТП автомобиль «БМВ» перевернулся на крышу. Авария произошла на улице Калинина возле торгового комплекса «Мега Молл». Механические повреждения получили три автомобиля, информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщает портал zarulem.ws.По словам водителя «Приоры», BMW резко перестроился перед ним. «Приора» подбила BMW, иномарка перевернулась и подбила «Ладу-Ларгус» и Ford Focus, сообщает проект «Город грехов». После аварии помощь медиков потребовалась девушке из «Форда».
27.06.2020
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