Сегодня на планерке в администрации столицы Чувашии и.о. главы администрации города Чебоксары Владимир Филиппов доложил, что в преддверии Крещения Господня в соответствии с требованиями безопасности оборудуются деревянные конструкции и дорожки, кабины для переодевания, пункты обогрева: «Глубина воды в купелях будет не более 1 метра 30 см. Определены места стоянки специальных машин МЧС, ГИМС, ПСС ГК ЧС Чувашии, службы скорой медицинской помощи, предусмотрены выездная торговля горячей выпечкой, чаем и парковочные места для горожан. Создаем все необходимые условия для комфорта и безопасности горожан». Об этом сообщает администрация столицы Чувашии.

Купели оборудуют: у Свято-Троицкого мужского монастыря — 4 купели; в районе Сосновского причала в Заволжье; при церкви Святых Новомученников и исповедников Российских по пр. Тракторостроителей (организует церковь); в районе коттеджного посёлка Дубки.

«Толщина льда сейчас безопасная — 30 см, вырубка произведена, готовятся деревянные конструкции для погружения», — отметил директор АО «Инженерная защита» Олег Алексеев.

Горячую выпечку, блины, чай, кофе, безалкогольный глинтвейн, шашлык и куриный бульон обеспечат в крещенскую ночь предприятия торговли. Начальник управления по развитию потребительского рынка и предпринимательства Фасиха Солдатова рассказала, что работать торговые палатки будут уже с полудня 18 января до 18:00 часов 19 января.

13.01.2020

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