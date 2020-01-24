В столице Чувашии проведут закупку на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам города Чебоксары №№ 2, 3, 5, 7, 12, 20, 22, 24, 30, 44, 65 по регулируемым тарифам. Она будет осуществлена путем опубликования заказчиком в открытой части Электронного магазина заявки на закупку.
Предложения на закупку будут приниматься с момента размещения на сайте https://chebzmo.rts-tender.ru/ извещения на закупку не ранее 27 января 2020 г.
24.01.2020
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