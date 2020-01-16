В Чебоксарах для крещенских омовений будут оборудованы 4 купели у Свято-Троицкого мужского монастыря, в районе Сосновского причала в Заволжье, при церкви Святых Новомученников и исповедников Российских по пр. Тракторостроителей и в коттеджном посёлке Дубки.

Здесь оборудуются деревянные конструкции и дорожки, кабины для переодевания, пункты обогрева. Определены места стоянки специальных машин Главного управления МЧС России по Чувашской Республике и МЧС Чувашии, службы скорой медицинской помощи, предусмотрены выездная торговля горячей выпечкой, чаем и парковочные места для горожан. До 2 часов ночи 19 января продлевается автобусное обслуживание на маршрутах 7 и 22.

Управление по ГО и ЧС столицы Чувашии обращает внимание чебоксарцев и гостей столицы, что подход к купелям в целях обеспечения безопасности будет регулироваться с учетом прочности льда и устроенных деревянных трапов. В связи с относительно теплой погодой лёд недостаточно прочный и при большом скоплении людей может не выдержать нагрузки. Просьба с пониманием отнестись к повышенным мерам обеспечения безопасности и четко выполнять требования организаторов.

16.01.2020

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