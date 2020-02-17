В Чебоксарах из-за роста заболеваемости ОРВИ приостановлен образовательный процесс 4 классов с охватом 109 детей в трех школах: СОШ № 1, гимназии № 2, гимназии № 4. Введены ограничительные мероприятия: отмена кабинетной системы, массовых мероприятий, изменение графика приема пищи. Об этом сообщает администрация столицы Чувашии.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике Елена Прокопьева сообщила, что вакцинацию против гриппа прошли 2 024 педагога дошкольных образовательных учреждений (70%), 2 202 работника из числа обслуживающего персонала(61%), 16012 дошколяь (42%); 2391 учитель (71,08%); 885 других работников (62,2%). Из 4 807 сотрудников школ вакцинированы 3 276 человек, что составляет 68,15%. Процент охвата вакцинацией обучающихся составляет 49,5% (29 804 школьника).

17.02.2020

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