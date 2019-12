View this post on Instagram

Отменяем занятия в школах 25 декабря для 1-4 классов из-за ледяного дождя. А для средних и старших классов — на усмотрение родителей. ⠀ 25 декабря рекомендуем директорам организовать учебный процесс дистанционно, при этом сами школы и педагоги будут работать в штатном режиме. ⠀ Родители старшеклассников! Если принимаете решение направить ребёнка в школу, проводите и обязательно встречайте! ⠀ Рекомендуем максимально ограничить пребывание детей на улице, погода крайне неблагоприятная. ⠀ #ледянойдождь #чебоксарычувашия