В Чебоксарах связи с неблагоприятными погодными условиями изменён режим работы муниципальных общеобразовательных учреждений 25 декабря. Директорам школ рекомендовано организовать учебный процесс для обучающихся 1-4 классов дистанционно, без посещения школы. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

Для 5-11 классов тоже будут организованны дистанционные учебные занятия, но если родители (законные представители) примут решение о направлении ребёнка в школу, то необходимо самостоятельно сопроводить его в школу и обратно домой. Сами школы, педагогический персонал работают в штатном режиме.

Об этом глава администрации Алексей Ладыков рассказал на своей странице в сети инстаграм: «Отменяем занятия в школах 25 декабря для 1-4 классов из-за ледяного дождя. А для средних и старших классов — на усмотрение родителей. 25 декабря рекомендуем директорам организовать учебный процесс дистанционно, при этом сами школы и педагоги будут работать в штатном режиме. Родители старшеклассников! Если принимаете решение направить ребёнка в школу, проводите и обязательно встречайте! Рекомендуем максимально ограничить пребывание детей на улице, погода крайне неблагоприятная».

24.12.2019

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