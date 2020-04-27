С 11 мая в столице Чувашии троллейбусы по маршрут №10 будут осуществлять движение до Альгешево, а автобусный маршрут №2 будет отменен.На троллейбусном маршруте №10 будет задействовано 9 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Об этом сообщает администрация столицы Чувашии.

Режим работы маршрута №10 продлен в будние дни до 23 часов 04 минут и в выходные дни до 22 часов 45 минут. Количество рейсов составит в будние дни – 72, в субботу — 60 и в воскресенье — 57 рейсов.

На маршрут №10 будут переведены четыре троллейбуса с маршрута №100 Чебоксары-Новочебоксарск. Это позволит позволит установить интервал движения в будние дни в «час пик» 10-11 минут и в межпиковое время — 13-14 минут.

27.04.2020

www.tavanen.ru