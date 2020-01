View this post on Instagram

Важная информация для родителей первоклассников! Некоторые школы закрепляем за другими территориями и домами. Постановление об этом размещено на сайте города Чебоксары.рф. ⠀ Изменения коснулись Гимназий №4, СОШ №№ 6, 7, 45, 54, 64. Максимально были учтены проектные мощности и фактическая наполняемость столичных школ. ⠀ Например, дома № 7, № 9, № 11 по улице Ахазова теперь относятся к СОШ № 45. До этого они были закреплены за СОШ № 54 по 139 Стрелковой Дивизии. ⠀ Гимназия № 4 теперь принимает первоклассников проживающих на ул. Энгельса, с дома № 1 по д. № 3 корп. 3 (нечетные дома). #администрациячебоксар #школыгорода