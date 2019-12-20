Администрация города Чебоксары ведет прием заявок для реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. Для участия в программе гражданам необходимо на общем собрании жильцов многоквартирного дома принять решение об участии, определить конкретный перечень необходимых работ и предусмотреть софинансирование не менее 1% от стоимости проекта. Сформированную заявку направить в отдел ЖКХ своей районной администрации до 25 декабря. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

В перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий возможно включить следующие работв: асфальтирование дворовых проездов, устройство эко-парковок, тротуаров, озеленение, освещение, установку детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм, зон отдыха, обустройство систем видеонаблюдения.

Целесообразность и необходимость видов работ будет определяться комиссиями при районных администрациях. Отбор проектов будет осуществляться с учетом особенностей дворов, стандартного перечня элементов благоустройства и максимальной стоимости работ.

С типовыми проектами можно ознакомиться в баннере на сайте Управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи.

20.12.2019

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