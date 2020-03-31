В парках, скверах, а также на придомовых территориях города Чебоксары сегодня, 31 марта, ограничили посещение детских игровых и спортивных площадок в целях профилактики в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

Подрядные организации, обеспечивающие текущее содержание общественных территорий (АО «Зеленстрой», ООО «Зеленый город» и др.), а также управляющие организации, на содержании которых находятся придомовые территории, выполнили работу уже до исхода светового дня. Но к сожалению, к вечеру на отдельных дворах были отмечены факты срыва сигнальных лент и объявлений. По отдельным адресам пришлось ограждать повторно с проведением разъяснительных работ (УК «Горизонт»).

Напомним, на период эпидемии коронавируса Роспотребнадзор России рекомендовал родителям ограничить пребывание детей на улице, по возможности вовсе исключить их контакты со сверстниками. Если это невозможно — максимально ограничить физическое взаимодействие детей друг с другом.

31.03.2020

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