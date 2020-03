View this post on Instagram

В парках, скверах, а также придомовых территориях города Чебоксары сегодня, 31 марта, ограничили посещение детских игровых и спортивных площадок. Это еще одна профилактическая мера в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Решение принято на оперативном штабе г.Чебоксары. Подрядные организации, обеспечивающие текущее содержание общественных территорий (АО «Зеленстрой», ООО «Зеленый город» и др.), а также управляющие организации, на содержании которых находятся придомовые территории, выполнили работу уже до исхода светового дня. Руководитель штаба, глава администрации г.Чебоксары Алексей Ладыков обратился сегодня к горожанам: «Уважаемые чебоксарцы, сотрудники предприятий ЖКХ, управляющих организаций, как и весь комплекс городского хозяйства, работает во благо нашего с вами здоровья. Берегите себя и здоровье своих близких, старайтесь без повода не выходить на улицу». К сожалению, к вечеру на отдельных дворах были отмечены факты срыва сигнальных лент и объявлений. По отдельным адресам пришлось ограждать повторно с проведением разъяснительных работ (УК «Горизонт»). Напомним, на период эпидемии коронавируса Роспотребнадзор России рекомендовал родителям ограничить пребывание детей на улице, по возможности вовсе исключить их контакты со сверстниками. Если это невозможно — максимально ограничить физическое взаимодействие детей друг с другом. #коронавирус