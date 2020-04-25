В столице Чувашии злоумышленник в ночное время проникал в квартиры через открытые форточки и похищал вещи, пока хозяева спали. Об этом сообщает МВД по Чувашии.

Первая кража была совершена в 3-м часу ночи 6 января 2020 года в квартире, расположенной на первом этаже дома по улице Кадыкова в Чебоксарах. 57-летняя хозяйка рассказала полицейским, что проснулась от постороннего шума и увидела, как в зале возле шкафа стоит мужчина и что-то ищет. Женщина испугалась и стала кричать, чтобы он уходил. Незваный гость выбежал на улицу, прихватив с собой 5000 рублей и 200 долларов США, которые лежали в шкафу.

Следующая кража была совершена в ночь на 4 февраля. Жители дома по улице Пролетарская заявили о преступлении утром, когда обнаружили у себя в квартире пропажу денег, часов и ювелирных украшений на сумму порядка 16 тысяч рублей. Хозяева тогда решили, что забыли закрыть входную дверь.

18 февраля в отдел полиции № 3 УМВД России по городу Чебоксары обратились еще двое потерпевших. Житель дома по улице 324-й стрелковой дивизии сообщил, что ночью услышал шаги в квартире. 33-летний хозяин квартиры поведал полицейским, что ровно год назад похоронил своего отца, и первое, что пришло в голову, было из разряда сверхъестественного… Мужчина включил свет, осмотрел все комнаты и обнаружил открытые настежь входную и балконную двери, которые с вечера были закрыты. В квартире ничего не пропало, только два ножа на кухне, оставленные на столе, лежали на полу…

В эту же ночь житель дома по улице Кадыкова услышал шум, подошел к окну и увидел незнакомца, спускающегося по газовой трубе.

Два последних факта немало удивили бывалых оперативников своей дерзостью. «По первым двум кражам изначально предполагалось, что преступник входил через незапертые двери. Мы еще раз опросили потерпевших и установили, что все-таки к ним проникали через открытые форточки. Стало ясно, что в районе появился серийник, который не остановится, пока мы его не задержим», — рассказал начальник отдела полиции № 3 УМВД по городу Чебоксары полковник полиции Олег Захаров.

Полицейские проводили весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий, но установить и задержать преступника пока не удавалось. Между тем, в феврале-марте злоумышленник проник еще в 3 квартиры, в одной из которых похитил продукты питания, в двух случаях его спугнули хозяева.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий была получена информация, что к совершению преступлений может быть причастен 41-летний житель Шемуршинского района, ранее судимый за квартирную кражу и грабеж. Мужчина временно проживал и работал грузчиком и охранником в одном из магазинов на улице Кадыкова в Чебоксарах, неподалеку от мест совершения преступлений. Окончательно расставили все точки над «и» эксперты-криминалисты, которые в ходе проведения биологической экспертизы установили факты пребывания данного человека в квартирах потерпевших.

16 апреля полицейские задержали злоумышленника. При нем были обнаружены похищенные в одной из квартир часы, в последствии найдена и часть других украденных вещей. В отношении «ночного воришки» возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 158 УК РФ (попытка кражи) и ст. ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Избрана мера пресечения в виде ареста.

25.04.2020

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