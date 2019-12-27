В Чебоксарском районе за два дня произошли два пожара. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

25 декабря спасатели ликвидировали пожар в деревне Шоркасы. Огонь вспыхнул в 9:50 в доме 54-летней сельчанки, уничтожив все находившееся в здании имущество. Причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.

В ночь на 26 декабря (в 1:26) в поселке Кугеси загорелся магазин, расположенный в доме № 25 по улице Шоссейная. От огня пострадало торговое помещение площадью 15 кв. метров. Обстоятельства происшествия выясняются.

С начала года в Чувашии произошли 1573 пожара. Общий материальный ущерб от них составил более 71 миллиона рублей. Огонь унес жизни 67 человек.

27.12.2019

www.tavanen.ru