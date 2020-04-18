В столице Чувашии в ночь на субботу три нетрезвых водителя вылетели на транспортные кольца. Об этом сообщает cheb.ru.

На кольцо вблизи магазина “Керек” на Марпосадском шоссе припарковался водитель “Хонды” — в одиннадцатом часу вечера легковушка сломала бордюр и приземлилась на лужайке.

Водитель не стеснялся ходить с бутылкой во время оформления. От теста на алкоголь отказался.

Через час на это же кольцо влетел водитель “Приора“, в результате чего на кольце сбит знак, “Приора” потеряла колесо. Водитель от освидетельствования отказался.

Водитель «Nissan Tiida» припарковался рядом с гусеничным трактором Т-330 на кольце у Промтрактора. Его освидетельствовали, он пьян.

18.04.2030

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