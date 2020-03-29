На этой неделе в столице Чувашии дорожно-эксплуатационное предприятие АО «Дорэкс» приступило к выполнению ямочного ремонта горячим асфальтом. С 23 по 27 марта дефекты дорожного полотна устранены на общей площади 650 кв.м. В частности, выполнен ремонт проезжей части улиц Совхозная (пос. Н.Лапсары), Чандровская, Заовражная. В работах задействовано 6 бригад дорожных рабочих, используются до 8 единиц техники — тракторы с фрезерным оборудованием, компрессоры, катки и самосвал. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

С 30 марта ремонтные работы будут проводиться комбинированными дорожными машинами методом пневмонабрызга. Всего с начала 2020 года ремонт дефектов выполнен на площади 7 736 кв. м дорожного полотна.

В первые дни апреля МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» проведет ревизию дорожных участков, отремонтированнных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Список ненормативных ям и выбоин будет предъявлен подрядчикам для устранения в рамках гарантийных обязательств, т.е. за счет подрядных организаций.