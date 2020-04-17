В течение недели более 3000 продуктовых наборов доставили добровольцы территориальных волонтерских центров представителям старшего поколения, соблюдающим режим самоизоляции в связи распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает администрация столицы Чувашии
В состав продуктового комплекта вошли крупы, макароны, тушенка, чай мед и овощи. И список продукции постоянно пополняется благодаря предприятиям и организациям города и республики.
Тепличный комплекс «Новочебоксарский»и агрофирма «Ольдеевская» предоставляют овощные наборы, ОАО «Ядринмолоко» – молочные товары, группа компаний «АБС Электро» – продукцию к Пасхе. В поставке продуктов участвуют и Красночетайское землячество, индивидуальные предприниматели, руководители территориальных центров.
Чтобы довезти подготовленный ассортимент до адресатов, группа компаний «Альянс-Авто» передала волонтерам 6 легковых автомобилей.
Только за один день 17 апреля доставлено 300 пакетов с молочной продукцией, 300 пачек печений, 750 овощных наборов, 750 куличей.
17.04.2020
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