В Чебоксарах ежедневно работают мобильные группы, которые осуществляют контроль за соблюдением гражданами режима самоизоляции. В них задействованы сотрудники структурных подразделений администрации, районных администраций, органов внутренних дел. За последние 2 недели 6 мобильных групп обошли 430 квартир, вручили 84 предупредительных акта о нарушениях (всего с 27 марта проверено 1913 квартир). Об этом сообщает администрация столицы Чувашии.

Кроме этого, 18 групп работают совместно с Управлением МВД РФ по городу Чебоксары, дают разъяснения жителям на улицах и в общественных местах. За это время проведено 2,5 тысячи бесед, составлено свыше 150 предупредительных акта, получено 122 объяснительных, Также раздают памятки приезжающим о необходимости соблюдать режим самоизоляции и сообщать в Минздрав Чувашии и Роспотребнадзор данные о своем месте проживания.

21.04.2020

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