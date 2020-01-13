С 12 декабря 2019 по 08 января 2020 г. свыше 16 тысяч туристов посетили столицу Чувашии, что на 10% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает администрация столицы Чувашии со ссылкой на данные отелей и туроператоров.

Средняя загрузка отелей и гостиниц в новогодние праздники составляла 48%, в среднем туристы останавливались в Чебоксарах на 1-2 ночи.

В этот период увеличилось количество индивидуальных туристов по сравнению с групповыми турами. Больше всего гостей приезжало традиционно из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из городов Казани, Нижнего Новгорода, Кирова, Перми, Ярославля, Костромы, Владимира.

В этом году самым привлекательным объектом для туристов стал этнокомплекс «Амазония», где были сосредоточены основные площадки для празднования Нового года, и в период новогодних праздников его посетили более 150 тыс. человек. Также популярностью пользовались такие места, как площадка около Монумента Матери и Чебоксарский Арбат.

Больше посетителей стало в музеях. Например, Чувашский национальный музей посетили 1612 человек, что на 30% больше, чем в новогодние праздники прошлого года. В музее Пива побывали 785 человек, а в единственном в России «Музее трактора» — свыше 400 человек.

Туристы и гости города традиционно отдавали приоритет блюдам чувашской национальной кухни. Загрузка ресторанов по сравнению с прошлыми новогодними праздниками увеличилась на 12-15%.

13.01.2020

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