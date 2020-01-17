В Чебоксарах с помощью сервиса «Е-услуги. Образование» будет производиться запись детей в первый класс. Начнется эта работа по графику. День выбирается в зависимости от закрепления микрорайона за школой. Время работы сервиса для онлайн записи — строго с 9.00 до 22.00 ч.: 29 января – в школах Калининского района (18 общеобразовательных организаций); 30 января – школы Ленинского района (18 общеобразовательных организаций); 31 января – школы Московского района (20 общеобразовательных организаций);с 1 февраля – все общеобразовательные организации, в которых организован набор в первый класс. Об этом сообщает администрация столицы Чувашии.

С 1 июля начнётся приём заявлений без учёта территориального закрепления на свободные места.

C 16 по 29 января с 8:00 до 12:00 час. работает горячая линия по вопросам приема детей в 1 класс. Получить ответы можно по телефонам: 23-42-45, 23-42-53.

17.01.2020

www.tavanen.ru