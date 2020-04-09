8 апреля в Чебоксарах стартовал Марафон открытых эфиров. В прямом эфире в рамках программы «Занимательный час» школьники встретились с директором Школьной Лиги КВН Романом Сергеевым. Гость поделился с ребятами историей создания Лиги, рассказал об интересных моментах своей творческой деятельности. Увлекательные упражнения и игры показали психологи Центра «Содружество».Также с утра все учащиеся смогут принять участие в «Зарядке со звездой». Об этом сообщает администрация столицы Чувашии.

9 апреля в 14:00 в рамках «Занимательного часа» обучающиеся встретятся и потренируются с Алексеем Соловьевым, начальником штаба «ЮНАРМИИ» Чувашии, чемпионом мира по кикбоксингу. В 15:00 ведущие учителя города Чебоксары разберут задания ЕГЭ по информатике и математике.

10 апреля для ребят будут организованы «Домашние квантикулы», а уже в 15:00 ребята смогут посетить музей не выходя из дома.

9.04.2020

www.tavanen.ru