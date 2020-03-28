Столичный городской оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-2019 информирует,что собственниками кинотеатров принято решение о приостановлении деятельности кинотеатров (кинозалов) — «Три пингвина», Мир Луксор, Синема 5, КиноГалактика и Волжский-3 c 28.03.2020.

На территории города Чебоксары на сегодняшний день функционируют около 100 саун.

По состоянию на 27.03.2020 прислушались к рекомендациям и приостановили деятельность 17 саун.

Еще 23 сауны закрываются 28 марта, 60 частных комплексов еще не приняли решение. Кроме того, 10 муниципальных бань не работают.

В Чебоксарах согласно реестру действующих лицензий осуществляют деятельность 240 предприятий общественного питания. Из них: приостанавливают деятельность с 28 марта по 5 апреля — 51 кафе. На дистанционной доставке работают 18 предприятий, включая «Парус», «Евразия»; «Вилкобар»; «Хочу пельмени».

Но отказались от исполнения рекомендаций — 13 точек («разливайки»). Это ООО «Хамар ял» — 7 кафе, ООО «Русский характер» — 2 кафе; ООО Два вкуса – 4 кафе.

На нерабочую неделю закроются 5 клубов: «The one», «Пожарка», «Керосинка», СК Бар, «Тройка», не приняли решение — клуб Парковка (3 объекта).

Напомним, с 28 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочая неделя.

28.03.2020

www.tavanen.ru