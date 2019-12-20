В начале 2020 года в Чебоксарах закроют правый поворот с Президентского бульвара к «МакАвто» (Президентский бульвар, 5/17). Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

Вопрос о введении ограничения не единожды рассматривался на комиссии по развитию транспортной сети и безопасности дорожного движения администрации г.Чебоксары. В настоящее время правая полоса у перекрестка всегда занята очередью из автомобилей в сторону «МакАвто», что значительно снижает пропускную способность одного из самых загруженных дорожных участков столицы Республики.

Рассмотрев несколько вариантов схемы движения на участке на последнем заседании комиссии, ее участники единогласно поддержали запрет правого поворота к ресторану быстрого питания со стороны Президентского бульвара. Таким образом, начиная с января попасть в «Макдональдс» на автомобиле можно будет только со стороны улицы Композиторов Воробьевых.

20.12.2019

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