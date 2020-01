View this post on Instagram

В Чебоксарах инспекторы ДПС задержали подозреваемого в угоне автомобиля. • Молодой человек за рулем авто находился в состоянии опьянения,пытался скрыться от полицейский и был задержан в ходе преследования. • 27 января около 1 часа 30 минут на улице Богдана Хмельницкого во время несения службы сотрудник отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Чувашии заметил автомобиль “Ssang Young Actyon”, водитель которого проехал на красный сигнал светофора. Требование автоинспектора остановить машину, водитель проигнорировал и увеличил скорость движения. К преследованию нарушителя присоединилось 3 экипажа городского отдела ДПС. Пытаясь скрыться от полиции, водитель кроссовера на скорости вылетел в кольцевую развязку по улице Гладкова. У машины повредилось колесо,но лихач продолжил движение дальше. Возле дома 31 на улице Гладкова нарушитель был задержан сотрудниками ГИБДД. • При проверке выяснилось, что 21-летний чебоксарец за рулем иномарки, находится в состоянии опьянения, а также документов на транспортное средство и водительского удостоверения у него нет. Также установлено, что правонарушитель работает на автомойке. Несколькими часами ранее к нему приехал клиент,который оставил машину и пообещал забрать позже. Пока хозяина не было, молодой человек вместе с напарником решил прокатиться на чужой иномарке. Нарушитель привлечён к административной ответственности по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ. Судом ему уже назначена мера пресечения в виде ареста на 10 суток. В действиях задержанного усматриваются признаки состава преступления,предусмотренного Уголовным кодексом РФ. •