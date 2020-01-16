На портале «Открытый город» мнения горожан по поводу организации групп выходного дня в детских садах столицы Чувашии разделились практически пополам. На вопрос «Открытого города» «Как вы считаете, нужны ли в детских садах г.Чебоксары группы выходного дня как дополнительная услуга?» положительно ответили 747 пользователей, или 47,43 % от общего числа участников голосования.

Подобные группы не нужны – так считают 649 пользователей, или 41,21 % от числа проголосовавших.

Еще 179 активистов выбрали ответ «Принимать решение должны специалисты» (это 11,37% от общего числа участников голосования).

В опросе приняли участие 1575 пользователей портала «Открытый город».

Данные голосования переданы в управление образования для работы.

16.01.2020

www.tavanen.ru