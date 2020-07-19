После обследования ихпециалистами МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» в конце прошлого года в Чебоксарах составлен список из 12 тротуаров, которые должны быть отремонтированы в 2020 году. На эти цели из бюджета города выделено 9,9 миллиона рублей. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

Подрядчик ООО «Автодорсервис» приступил к работе на двух объектах, на улице Николаева и на ул. Короленко. Капитальный ремонт тротуаров будет также выполнен на тротуаре вдоль местного проезда пр.Московский (на участке дома №1 по ул.С.Михайлова), по ул.Энтузиастов, перед д.19 по ул.Социалистическая (от проезда пл.Победы 5 и пл.Победы), по ул.Университетская, д.2/1 и ул.Университетская, д.11, вдоль ул.139 Стрелковой дивизии на участке от въезда в акушерское отделение БУ «Городская клиническая больница № 1» (ул. 139 Стрелковой дивизии, д. 5) до пересечения с магистральным тротуаром по ул. М. Павлова, возле дома №51 по ул. Гагарина, по ул. 50 лет Октября возле дома №15, по ул. Шумилова от дома №31 до дома №37 (нечетная сторона), по ул. Шумилова от дома №28 до ворот АО «ЧХЗ №2».

Капитальный ремонт тротуаров выполняется с учетом пожеланий горожан – с обустройством пандусов и съездов для удобства маломобильных горожан. В течение 5 лет подрядчик обязан осуществлять гарантийное обслуживание тротуаров, т.е. все дефекты, возникшие в этот период, он будет устранять за свой счет.

Контроль хода работ осуществляют специалисты МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства». Согласно контракту, работы на тротуарах должны быть завершены до конца августа т.г.