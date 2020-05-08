7 мая чебоксарские дорожники продолжают работы на 8 объектах ремонта в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.
АО «ТУС» продолжает установку поребриков, выполняет вертикальную планировку на пр. Тракторостроителей.
ООО «Автодор» ведет устройство верхнего слоя покрытия, установку поребриков на тротуаре по ул. Тукташа, подготовку съездов к устройству верхнего слоя асфальтового покрытия, устройство щебеночного основания на тротуаре по ул. Игнатьева, устанавливает временные дорожные знаки на ул. Композиторов Воробьевых
ПАО «ДОРИСС» продолжает установку бордюрного камня ул. Дементьева, подготовку основания под поребрики, подбивку грунтом бордюрного камня на ул. Кооперативная, демонтаж старых бордюров и фрезерование существующего покрытия наул. Ислюкова.
ООО «Воддорстрой» продолжает подготовку основания под поребрики и установку бордюров на ул. Ильбекова.
8.05.2020
www.tavanen.ru
Комментарии: