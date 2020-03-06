С 4 марта чебоксарские дорожники перешли на круглосуточный режим работы. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

Днём задействовано 4 бригады АО «Дорэкс» (1 кохер, 3 рециклера), ночью также работают 4 бригады (3 рециклера, 1 кохер). Работы ведутся с применением горячего литого асфальтобетона. В ночь с 4 на 5 марта и с 5 на 6 марта общая площадь выполненных работ составила 555 кв. м, израсходовано 66 т горячего литого асфальтобетона. Работы велись во всех районах города: Марпосадском шоссе, Октябрьском мосту, Базовом, Кабельном и Мясокомбинатском проездах, Эгерском бульваре, ул. Ленинского Комсомола, ул. Университетская, ул. Ильбекова, ул. Урукова, 31-й дороге, ул. Привокзальная, на проспектах М. Горького и Тракторостроителей (мост), ул. Гражданская, по пр. Мира (мост), ул. 324-й Стрелковой дивизии.

Дополнительно организациями ООО «Воддорстрой», ПАО «Дорисс» и ООО «Элитстрой» выделено по бригаде дорожных рабочих и по 2 единицы спецтехники. 4 марта подрядчики устраняли незначительные дефекты в дорожном покрытии на улицах Пирогова, Хузангая, Шумилова, на кольцевой развязке по ул. Гагарина. Эти работы выполнены в рамках гарантийных обязательств, за счет подрядчиков. Работы ведутся с применением холодного асфальта. С 4 по 5 марта и в ночь с 5 на 6 марта общая площадь выполненных этими организациями работ составила 109 кв. м.

На 6-7 марта перед дорожниками поставлена задача отремонтировать около 400 кв. м чебоксарских дорог.

6.03.2020

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