В Московском районном отделе г. Чебоксары находится сводное исполнительное производство о взыскании с 31-летнего гражданина 92 тысячи рублей задолженности по налогам и штрафам ГИБДД. В связи с тем, что должник в срок для добровольного исполнения должник исполнительных документов не исполнил, судебным приставом-исполнителем вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора. В ходе проведения рейдового мероприятия судебным приставом-исполнителем арестован и изъят автомобиль марки «Chevrolet KL1J Cruze». Об этом сообщает УФССП по Чувашии.

На следующий же день должник погасил в полном объеме задолженность по исполнительным производствам, включая исполнительский сбор, расходы за эвакуацию транспортного средства, а также за его хранение на специализированной стоянке в общей сумме 150 тысяч рублей.

Напоминаем, что на официальном сайте УФССП России по Чувашской Республике www.r21.fssprus.ru для всех доступен сервис «Банк данных исполнительных производств», на котором возможно получение информации о задолженности в отношении любого лица по его имени и фамилии. Сервис предоставляет возможность также узнать о долгах юридического лица.

21.02.2020

www.tavanen.ru