В Чебоксарах в ближайшее время судебные приставы принудительно выселят мужчину из 2-комнатной квартиры в доме 12 по ул. Короленко в гораздо менее благоустроенную комнату в общежитии. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

Исковое заявление на выселение нанимателя муниципальной квартиры направлено МБУ «Управление жилфондом» от лица администрации города Чебоксары. Досудебная работа с должником проводилась в течение нескольких лет. К маю 2018 года просроченная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг достигла 232,9 тысяч рублей. Однако долг наниматель так и не заплатил, и в суд не явился. Решение о выселении из 2-комнатной квартиры с предоставлением комнаты в общежитии судья вынес в заочной форме. 13 апреля оно вступило в законную силу.

10.07.2020

www.tavanen.ru