В Чебоксарах для ветерана под его окном сыграл оркестр Росгвардии

8 мая, 2020 - 75 лет Победы в ВОВ, Актуально - нет комментариев

В Чебоксарах и Новочебоксарске оркестр Росгвардии  поздравил  ветеранов ВОВ. 

Духовой оркестр исполнил песни «День победы», «Смуглянка», «Потому что мы пилоты».

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, сегодня оркестр выступил дважды: в одном дворе по улице К. Маркса в Чебоксарах и в одном дворе в Новочебоксарске.

Поздравили труженицу тыла Андрееву Зинаиду Артемьевну. В войну она копала окопы, валила лес и строила оборонительные сооружения под Выборгом. Позднее она работала во вневедомственной охране.

Солдаткина Пелагея Алексеевна во время войны работала в колхозе, в тракторной бригаде. Когда началась война, ей было 13. Позднее она тоже служила во вневедомственной охране.

 

 

 

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