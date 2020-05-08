В Чебоксарах и Новочебоксарске оркестр Росгвардии поздравил ветеранов ВОВ.
Духовой оркестр исполнил песни «День победы», «Смуглянка», «Потому что мы пилоты».
Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, сегодня оркестр выступил дважды: в одном дворе по улице К. Маркса в Чебоксарах и в одном дворе в Новочебоксарске.
Поздравили труженицу тыла Андрееву Зинаиду Артемьевну. В войну она копала окопы, валила лес и строила оборонительные сооружения под Выборгом. Позднее она работала во вневедомственной охране.
Солдаткина Пелагея Алексеевна во время войны работала в колхозе, в тракторной бригаде. Когда началась война, ей было 13. Позднее она тоже служила во вневедомственной охране.
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