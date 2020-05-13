13 мая в столице Чувашии в обслуживании городских улиц задействовано 66 единиц техники и 109 дорожных рабочих. На улицах полностью завершено мытье барьерных ограждений, покраска и мытье металлических ограждений. Окрашено 100% бордюрных камней и установлено 147 новых урн на остановках пассажирского транспорта и у входов в подземные пешеходные переходы. Продолжается покраска урн, рекламных щитов и установка новых остановочных павильонов. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях снижения риска распространения коронавирусной инфекции продолжается дезинфекция улично-дорожной сети города Чебоксары с использованием спецсредств. В соответствии с маршрутами обработки 3 поливомоечные машины производят ежедневную обработку дизенфицирующим раствором подземных переходов и остановочных павильонов.

13.05.2020

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