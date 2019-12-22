Судебные приставы Чувашии присоединились к общероссийской акции «Узнай о своих долгах», в рамках которой 20 декабря 2019 года навестили индивидуальных предпринимателей на рынке «Ярмарка», своевременно не оплативших задолженности. Их сопровождал Дед Мороз. Об этом сообщает УФССП по Чувашии.

«Лучше позаботиться об оплате накопленных долгов и не портить волшебное время подготовки к Новому году судебными приказами, арестами и ограничениями», — отметил Дед Мороз в беседе с одним из должников. Его слова возымели магическую силу — в течение получаса долги по налогам и кредитам на сумму свыше 250 тысяч рублей, а также исполнительский сбор были погашены в полном объеме.

В ходе рейда с помощью мобильного терминала было взыскано более 300 тысяч рублей, на имущество 3 должников наложен арест. Теперь, если предприниматели не рассчитаются с долгами в отведенный законом 10-дневный срок, имущество будет отправлено на реализацию, а вырученные от продажи деньги перечислят взыскателям.



УФССП России по Чувашской Республике напоминает, что любую задолженность вы всегда можете узнать в режиме реального времени на сайте УФССП России по Чувашской Республике http://r21.fssprus.ru/ в разделе «Узнайте о своих долгах» либо с помощью мобильного приложения «ФССП».

22.12.2019

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