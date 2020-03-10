В Ледовом дворце «Чебоксары-Арена» дан старт празднованию 100-летия Чувашской автономной области. Мероприятие началось с представления городов и районов Чувашии, где были названы именитые уроженцы, прославившие свою малую родину.

Врио Главы Чувашии Олег Николаев, поздравляя всех присутствующих на двух языках, напомнил, что праздник имеет федеральное значение, поскольку был подписан соответствующий указ Президента России Владимира Путина. Руководитель региона сказал, что 24 июня 1920 года были объединены две территории Симбирской и Казанской губерний, после объединения вместе с чувашами здесь стали проживать дружно представители еще 120 национальностей. С 1995 года праздник отмечается 24 июня и известен, как День Республики.

Он назвал важные вехи в вековой истории региона, отметив голодомор 1920-х годов, который унес 13 тысяч человек и годы ВОВ, когда на фронт ушли 208 тысяч жителей республики (каждый 4 получил награду, 75 получили звание Героя Советского Союза). «Мы все их помним, чтим, гордимся и стараемся следовать тому пути, который они нам указали», — подчеркнул Николаев. При этом он отметил, что градообразующие предприятия были эвакуированы именно в самые трудные для страны годы. Около 170 тысяч человек строили линию оборону, длина которой была самой протяженной именно в Чувашии — Сурский рубеж. «Чувашский народ, всегда отдавая себя, шел в ногу со временем и делал свое дело достойно», — сказал он.

Николаев дал старт марафону событий, приуроченных к 100-летию Чувашской автономии.

Олег Алексеевич вручил памятные медали в честь 100-летия автономии митрополиту Чебоксарскому и Чувашскому Варнаве, народной артистке СССР Вере Кузьминой, бывшему директору ОАО «Промтрактор» Ивану Долгушину.

Каждый из награжденных выступил с ответным словом. Митрополит Варнава подчеркнул, что служит Чувашии 43 года, поскольку полюбил здешний народ за трудолюбие и доброту.

В масштабном театрализованном представлении были задействованы около 600 ведущих артистов республики.

На празднике присутствовали те, кто вписал своё имя в современную летопись республики, своего района или города, — всего более 4000 жителей республики.

Комментарии участников мероприятия

Заместитель генерального директора ООО «Фабрика художественных промыслов «Паха Тере», заслуженный работник культуры Чувашской Республики Маргарита Павлова:

«На сегодняшнем мероприятии мы увидели все великолепие чувашской культуры и богатство её истории. На Параде городов и районов были продемонстрированы достижения муниципалитетов, их лучшие жители. Масштаб мероприятия, конечно, приятно удивил, вдохновил всех нас на новые достижения, успехи, проекты на благо родной Чувашии. Это была очень поучительная и для молодёжи презентация республики, которая поможет понять им, как важно гордиться своей малой родиной и работать для её процветания».

Глава Атлашевского сельского поселения Анатолий Фомин:

«Мне очень понравилось, что на сегодняшнем мероприятии большое внимание было уделено теме вклада Чувашии в Победу в ВОВ. Кроме того, важно, что было все продумано до мелочей, во всем прослеживалась символика чувашской вышивки, орнаментов. Это был не просто праздник души, это мероприятие с глубоко продуманной концепцией, показана многогранность чувашской культуры и в то же время единение всех народов, живущих в Чувашии. Об этом мероприятии я буду рассказывать своим детям, внукам, ведь такое бывает раз в сто лет».

Глава Ишлейского сельского поселения Евгений Субботин:

«Отлично придумано, что старт мероприятиям в честь 100-летия Чувашской автономии дан в Ледовом дворце «Чебоксары-Арена». Благодаря этому его смогли посетить большие делегации из муниципалитетов, они представили каждый свой район, свои достижения. Все это, если честно, напоминало событие российского уровня, постановка сделана на высоком уровне. Это значит и юбилей будет проведён грандиозно».

Председатель Чебоксарского районного отделения «Союз женщин Чувашии» Алевтина Исаева:

«Я принимала участие в Параде городов и районов, кгода мы шли в составе колонны меня переполняло чувство гордости за район, республику, сопричастности к истории. Все очень красочно сделано — и декорации, и творческие номера. Все участники нашей делегации сошлись во мнении, что мы стали участниками исторического события».

10.03.2020

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