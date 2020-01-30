За прошедшие сутки на территории Чувашской Республики зарегистрирован 1 техногенный пожар, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщает МЧС по Чувашии.

29 января в 21:17 произошел пожар в здании на Гаражном проезде 4 к.1 Калининского района г.Чебоксары. В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка раздевалки. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. Величина материального ущерба устанавливается.

По оперативным данным, на территории Чувашской Республики с начала года зарегистрировано 63 пожара, в результате которых погибли 5 человек. Травмы различной степени тяжести получили 6 человек. Предварительный материальный ущерб составил 2, 961 млн. рублей.

30.01.2020

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