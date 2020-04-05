В столице Чувашии с 6 апреля количество автобусов и троллейбусов в часы пик будет увеличено. Интервалы движения станут короче с 6 до 8 и с 15 до 18. В межпиковое время интервалы сохранятся 20-40 мин. Об этом сообщает администрация столицы Чувашии.

Связано это с принятым врио Главы Чувашии Олегом Николаевым решения разрешить ряду предприятий обрабатывающей промышленности и строительства осуществлять деятельность при условии соблюдения предписанных мер безопасности санитарного и эпидемиологического характера. Планируется также увеличить число сотрудников в некоторых учреждениях и организациях, оказывающих услуги населению.

5.04.2020

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