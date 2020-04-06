Специалисты Управления Роспотребнадзора по Чувашии провели мониторинг соблюдения требований Постановлений главного государственного санитарного врача Российской Федерации в части проведении дополнительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в ООО «Юго-западный рынок», ЗАО «Торговый комплекс «Центральный», ООО «Рынок «Хевешский», ООО «Торговая компания «Северная», ОАО «Торговый комплекс «Николаевский», ООО «Южное».

По итогам мониторинга торговым комплексам даны предписания обеспечить соблюдение посетителями и работниками социального дистанцирования с нанесением специальной разметки в здании и на прилегающей территории, ограничить реализацию непродовольственных товаров, не включенных в утвержденный перечень, организовать входной фильтр персонала бесконтактными термометрами, усилить проведение дезинфекции помещений и территории, обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты органов дыхания и рук (маски, перчатки).

В выходные в республике совместно с муниципальными органами власти сотрудники Роспотребнадзора обследовали 320 объектов, фактов нарушения запрета на деятельность не установлено. С 28 марта, проведен мониторинг в отношении 1930 объектов торговли.

По результатам мониторинга составлено 9 протоколов об административном правонарушении и протоколов о временном запрете деятельности.

Судами вынесено 5 постановлений о назначении административного наказания в виде административного приостановления деятельности. В отношении одного предприятия судом вынесено решение о наложении административного штрафа в размере 200 тыс. рублей.

5.04.2020

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