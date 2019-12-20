В Чебоксарах в тестовом режиме начинается запись детей в первые классы

Декабрь 20, 2019 - Актуально - нет комментариев

19 декабря в Чебоксарах стартовала запись детей в первые классы в тестовом режиме для ознакомления родителей с процедурой приема заявлений в электронном виде и проверкой работы портала.  Об этом сообщает Управление образования администрации столицы Чувашии. 

Тестовая запись ведётся через Портал образовательных услуг по ссылке: http://195.2.214.104/. Она продолжится до 15 января.

Официальная регистрация начнется с 9:00 29 января в школы Калининского района, 30 января – для школ Ленинского района, 31 января – для школ Московского района. С 1 февраля запись будет доступна во все общеобразовательные учреждения согласно территориальному закреплению.

20.12.2019

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