19 декабря в Чебоксарах стартовала запись детей в первые классы в тестовом режиме для ознакомления родителей с процедурой приема заявлений в электронном виде и проверкой работы портала. Об этом сообщает Управление образования администрации столицы Чувашии.

Тестовая запись ведётся через Портал образовательных услуг по ссылке: http://195.2.214.104/. Она продолжится до 15 января.

Официальная регистрация начнется с 9:00 29 января в школы Калининского района, 30 января – для школ Ленинского района, 31 января – для школ Московского района. С 1 февраля запись будет доступна во все общеобразовательные учреждения согласно территориальному закреплению.

20.12.2019

www.tavanen.ru