ДТП произошло 14 января около 3 часов на проспекте Тракторостроителей.

Как сообщает ГИБДД Чувашии, 46-летний водитель «Киа Спектра», выезжая с прилегающей территории, нарушил требования, предписанного дорожным знаком 4.1.2. «Движение направо» и продолжил путь в прямом направлении. В результате чего иномарка столкнулась с автомашиной «Лада Приора», затем оба транспортных средства отбросило в дорожное ограждение. Водители, участники аварии, получили травмы и доставлены в больницу.

14.01.2020

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