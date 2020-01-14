В Чебоксарах в результате ДТП снесено дорожное ограждение, пострадали двое

14 января, 2020 - Актуально - нет комментариев

ДТП произошло 14 января около 3 часов на проспекте Тракторостроителей.

Как сообщает ГИБДД Чувашии, 46-летний водитель «Киа Спектра», выезжая с прилегающей территории, нарушил требования, предписанного дорожным знаком 4.1.2. «Движение направо» и продолжил путь в прямом направлении. В результате чего иномарка столкнулась с автомашиной «Лада Приора», затем оба транспортных средства отбросило в дорожное ограждение. Водители, участники аварии,  получили травмы и доставлены в больницу.

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14.01.2020

www.tavanen.ru

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