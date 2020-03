View this post on Instagram

И снова нетрезвый совершил ДТП в Чебоксарах. Вчера в 22.20 на улице Короленко нетрезвый водитель Киа Сид выехал на встречку и столкнулся с Киа Рио. 38-летняя женщина-водитель Рио была доставлена в больницу