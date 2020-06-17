Вчера днём возле дома 105 А по проспекту Тракторостроителей в Чебоксарах столкнулись «Ниссан Жук» с «Ладой Калиной». От удара «Лада» перевернулась.
Как сообщает ГИБДД Чувашии, 33-летняя женщина,управлявшая иномаркой,не пострадала. Водитель «Калины» (в возрасте 22 лет)в тяжёлом состоянии госпитализирован в реанимацию.
Позже выяснилось,что молодой человек не имел водительского удостоверения и не раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
17.06.2020
www.tavanen.ru
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