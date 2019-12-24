24 декабря Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в открытии нового детского сада № 203 «Кубик-рубик» в микрорайоне «Садовый» г. Чебоксары. Также в этот день в столице республики распахнули свои двери еще два новых детских сада – в микрорайонах «Новый город» и «Кувшинка».

Михаил Игнатьев тепло поздравил родителей малышей с долгожданным событием и отметил, что это уже четвертый современный инновационный детский сад, возведенный в этом новом, активно растущем микрорайоне. Глава республики подчеркнул, что здесь создаются новые семьи, рождаются дети и места в детских садах востребованы. Учитывая потребность, в ближайшем будущем в микрорайоне планируется возвести еще несколько дошкольных учреждений и школу. Начало строительства школы и еще одного детского сада запланировано на 2020 год.

В открытии детского сада «Кубик-рубик» также участвовали депутат Государственной Думы Российской Федерации Леонид Черкесов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергей Кудряшов, глава города Чебоксары Евгений Кадышев, глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков, генеральный подрядчик, генеральный директор ООО «Строительная компания «Старатель» Анатолий Владимиров. После официальной церемонии состоялся кулинарный фестиваль «Здоровые дети – счастливые родители».

Дошкольное учреждение «Кубик-рубик» на 240 мест стоимостью 175 млн рублей построено в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».

В детскому саду созданы все необходимые условия для воспитания и обучения малышей в соответствии с современными требованиями – есть залы для музыкальных и физкультурных занятий, бассейн, методический кабинет, кабинет логопеда, медицинский блок, кабинет психолога, компьютерный класс, кабинет для LEGO-студии, современный пищеблок с необходимым набором помещений. На территории предусмотрена физкультурная площадка, прогулочные участки с теневыми навесами и малыми архитектурными формами.

Справочно В 2019 году из республиканского бюджета направлено 230 млн рублей на оснащение новым технологическим оборудованием пищеблоков во всех детских садах Чувашии. В соответствии с Указом Главы республики от 26 сентября 2019 года «О дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской Республики» на капитальный ремонт детских садов в 2020 году будет выделено 400 млн рублей, что позволит привести материально-техническую базу детских садов, построенных в 1970-80 годах, в соответствие с современными требованиями.

24.12.2019

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