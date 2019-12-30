В Чебоксарах 30 декабря торжественно открыли три новых детских сада в микрорайонах Новых город, Университетский-2 и в п. Сосновка, построенных по национальному проекту «Демография». Об этом сообщает администрация столицы Чувашии.

Детский сад на 250 мест «Эврика» в микрорайоне «Университет-2» стоимостью 203,9 млн рублей возведен в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».

В детском саду созданы все необходимые условия для малышей — функциональные помещения для физкультурных и музыкальных занятий, бассейн, кабинеты психолога, логопеда, кабинет для LEGO-cтудии, арт-лаборатория. Примечательно, что здесь будут развивать раннюю профориентацию дошкольников по инженерно-техническому направлению.

Заведующий дошкольным образовательным учреждением «Эврика» № 209 Татьяна Михайлова рассказала, что в садике создано 70 рабочих мест.

На открытии Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, что в Чувашии с 2012 года построено 60 детских садов более чем на 11 тыс. мест. На эти цели направлено свыше 8 млрд рублей. «Это огромные инвестиции в воспитание, интеллектуальное и физическое развитие наших дорогих детей», — подчеркнул он.

Детский сад «Зеленоград» в микрорайоне «Новый город» рассчитан на 250 мест, состоит из 14 групп. Цена контракта – 192,7 млн рублей. Здесь просторные залы для физкультурных и музыкальных занятий, медицинский и пищевой блок, бассейн, кабинеты кабинет для LEGO-студии, изостудия. На территории – 13 игровых площадок и две спортивные площадки.

Детский сад «Лукоморье» в Сосновке на 150 мест состоит из 8 групп. Цена контракта — 111,4 млн рублей. Здесь функциональные помещения для физкультурных и музыкальных занятий, медицинский и пищевой блок, бассейн, изостудия. На территории – 8 игровых площадок, спортивная площадка.

«В этом году строительство социально значимых объектов стало главным подарком горожанам к 550-летию Чебоксар. При содействии главы региона Михаила Игнатьева, правительства Чувашии более 3,5 млрд рублей выделено городу Чебоксары на реализацию национальных проектов в сфере образования, демографии, экологии, строительства жилья и дорог. Практически все средства мы освоили: построили 2 школы, 10 детских садов, благоустроили общественные пространства. Отремонтировали и построили дороги. Установили новый рекорд по вводу жилья. Особая благодарность строителям за круглосуточную работу, всем, кто активно участвует в жизни города, всем горожанам за успешный 2019 год!», — сказал Алексей Ладыков.

30.12.2019

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