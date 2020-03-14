В Чувашии за сутки произошло два пожара. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

13 марта сотрудники МЧС России ликвидировали пожар, вспыхнувший на территории гаражного кооператива «Лада» в городе Чебоксары. Возгорание произошло около 14.00 час. в помещении хозяйственного блока площадью 200 кв. метров. Огонь уничтожил складированную внутри макулатуру. Обстоятельства случившегося выясняются.

В 16.00 сгорела баня в одном из дворов деревни Атнашево Канашского района. По предварительной версии, причиной пожара мог стать поджог.

С начала года в республике произошло 188 пожаров. Общий материальный ущерб от них составил более семи миллионов рублей. Огонь унес жизни девяти человек, еще 15 получили травмы. Спасены 33 человека.

14.03.2020

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