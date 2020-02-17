В Чебоксраах прошел рейд по питейным заведениям на основании большого количества жалоб от жителей микрорайонов, где они расположены. В проверке приняли участие сотрудники управления по развитию потребительского рынка и предпринимательства, УМВД России по городу Чебоксары, представители районной администрации и общественности.

Как сообщает пресс-служба администрации столицы Чувашии, первым местом проверки стал бар «Градус 24» по проспекту М. Горького. В ходе обследования выяснилось, что в помещении нет дополнительных входов и выходов, изолированных от основных входов в здание. У продавщицы, работавшей на момент проверки, не было санитарной книжки. В заведении отсутствовала сопроводительная документация на алкогольную продукцию и декларация о ее соответствии.

Жители близлежащих домов приводили яркие примеры нарушений правопорядка: пьяные посетители шумят по ночам, справляют нужду во дворах, устраивают разборки друг с другом, раскидывают пустые бутылки.

В расположенном рядом баре особых нарушений на момент проверки не выявлено. Но несколько клиентов заведения курили кальян, несмотря на то, что данная услуга отсутствует в меню заведения. Курительную смесь изъяли и отправили на экспертизу. Если в ней найдут никотин — владельцу придется заплатить штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

В баре по проспекту Ленина, 26 проверяющие обнаружили дополнительное помещение, где установлены 25 компьютеров для запуска азартных игр. На некоторой продукции отсутствует информация о производителе и дате изготовления.

17.02.2020

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