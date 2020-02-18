В Чувашии с 10 по 16 февраля бригады скорой медицинской помощи выполнили 7 тыс. вызовов, в ходе которых доставлены на госпитализацию 3,6 тыс. человек. Экстренная медицинская помощь потребовалась 23 пациентам с острым инфарктом миокарда, из них 5 пациентам медики скорой проводили тромболитическую терапию. Помощь оказана 111 пациентам с инсультом, 17 пострадавшим в ДТП. Об этом сообщает Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии.

Наибольшая нагрузка пришлась на подстанции, расположенные в Чебоксарах и Новочебоксарске, в сутки одна бригада выезжала более чем на 17 вызовов. За прошедшую неделю 307 вызовов скорой медицинской помощи оказались безрезультатными – медицинская помощь в экстренной форме не требовалась.

16 февраля медики оказали помощь пациенту, который жаловался, что ему трудно дышать. Во время осмотра медики выявили желудочковую тахикардию, начали проведение медикаментозной терапии. Но это не помогло, мужчина потерял сознание, сердце остановилось. Врач мгновенно сориентировалась и нанесла три удара по грудине. Пациент пришёл в себя, в стабильном состоянии его эвакуировали в больницу.

18.02.2020

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