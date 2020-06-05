В Чебоксарах водитель «Инфинити» въехал в металлический столб ограждения. Авария произошла возле дома 1 по улице Пристанционная. Водитель освидетельствован, результат отрицательный. Об этом сообщает ГИБДД Чувашии.

По информации Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии, 36-летний мужчина не справился с управлением и врезался в столб. С травмами средней степени тяжести пациента доставили в больницу.

Как сообщает cheb.ru, за рулем в момент ДТП находился сотрудник автосервиса, который решил прокатиться. Владелец не стал писать заявление об угоне. По данным из открытых источников, авто 2008 года выпуска и находится в собственности у последнего хозяина с декабря 2019.

5.06.2020

www.tavanen.ru