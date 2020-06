View this post on Instagram

Вчера возле дома 1 на улице Пристанционная в Чебоксарах водитель "Инфинити" не справился с управлением и совершил наезд на столб. 36-летний водитель получил травму головы, ему оказана медицинская помощь. Освидетельствован на состояние алкогольного опьянения-результат отрицательный.