С 20 марта по 8 мая весной в столице Чувашской Республики высадят 302 дерева и 1174 кустарника. Будет заложено 17 новых озелененных территорий: у д.25 по ул. Чернышевского, д.7 по ул. Болгарстроя, д.78 по пр. Тракторостроителей, д.4/1 по ул. П.Ермолаева, д.6 по ул. В.Соколова, д.12 по пр. М.Горького, д.8/1 по ул. Чапаева, д. 14/1 по ул. Маршака, д.19 по ул. Гагарина, д.16/15 по пр. 9-й Пятилетки, д.26 по ул. Гладкова, д.10 по ул. Строителей, по пр. 9-й Пятилетки (от ул. Хузангая до ост. «Эгерский бульвар»), у д.31А по пр. Ленина, в мкр «Солнечный», в жилых комплекса «Альгешево-1», «Альгешево-2», д.29 по бульвару Миттова. Еще 6 существующих озелененных территорий будут реконструированы. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

Подрядчик, отобранный по результатам аукциона, высадит на озеленяемых территориях клен остролистный, липа мелколистная, рябина обыкновенная, тополь пирамидальный, туя западная, кустарники барбарис обыкновенный, спирея калинолистная, чубушник, жасмин, курильский чай, лапчатка, сирень обыкновенная, снежноягодник белый, роза морщинистая. Гарантия посадки зеленых насаждений составит 3 года.

Кроме того, планируется закладка аллеи в честь 75-летия Победы в ВОВ.

В рамках весенних экологических мероприятий будет ликвидировано свыше 120 захламленных участков городских территорий.

Участники экологических акций МБУ «Управление экологии г. Чебоксары» будут обеспечены перчатками и мешками для сбора мусора, а собранные мешки с ТКО будут вывезены подрядчиком и размещены на объект размещения отходов.

21.03.2020

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