В Чебоксарах ввели режим повышенной готовности из-за ледяного дождя. Соответствующее постановление подписал сегодня глава администрации столицы Чувашии Алексей Ладыков.
Населению города Чебоксары рекомендовано избегать нахождения под старыми, аварийными деревьями, не парковать под ними автотранспорт.
Перед председателем КЧС и ОБП Владимиром Филипповым поставлена задача организовать работу оперативного штаба и утвердить перечень сил и средств по устранению последствий опасных метеорологических явлений на территории города.
24.12.2019
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