В Чебоксарах введен режим повышенной готовности из-за ледяного дождя

24 декабря, 2019 - Актуально - нет комментариев

В Чебоксарах ввели режим повышенной готовности из-за ледяного дождя. Соответствующее постановление подписал сегодня глава администрации столицы Чувашии Алексей Ладыков.

Населению города Чебоксары рекомендовано избегать нахождения под старыми, аварийными деревьями, не парковать под ними автотранспорт.

Перед председателем КЧС и ОБП Владимиром Филипповым поставлена задача организовать работу оперативного штаба и утвердить перечень сил и средств по устранению последствий опасных метеорологических явлений на территории города.

24.12.2019

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