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Прайс-лист газеты "Таван Ен" с января 2019 года



ОБНОВЛЕНО 19.12.2019

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Поздравления

Кÿкеçре пурăнакан Николай Федорович Михайлова 60 ҫул тултарнӑ ятпа саламлатпӑр.

Çирĕп сывлăх, вăрăм кун-çул, иксĕлми телей сунатпăр.

Чи çута ĕмĕтÿсем пурăçланса пыччăр. Сӑваплӑ кунсем пурнӑҫунта ытларах пулччӑр.

Юлташĕсем.

19-709

Чăваш Республикин Шупашкар районĕнчи Вăрман- Ҫĕктер ял поселениĕ администрацийĕ ЙЫШĂНУ 13.12.2019г. №285 Хыркасси яле Чувашская Республика Чебоксарский район Администрация Вурман- Сюктерского сельского поселения ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.12.2019г. №285 село Хыркасы

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории и проекту планировки территории земельного

Участка с кадастровым номером 21:21:102003:30

расположенного по адресу: Чувашская Республика,

село Хыркасы, ул. Ресторанная 1А

В соответствии со статьями 39,40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ &Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации&, ст. 14 Устава муниципального образования Вурман-Сюктерского сельского поселения, Положением &Об утверждении нормативно-правовых актов в сфере градостроительной деятельности&, утвержденным решением Собрания депутатов Вурман-Сюктерского сельского поселения от 29.04.2012 года №19-07, Правил землепользования и застройки Вурман-Сюктерского сельского поселения от 22.11.2019г. №41-01, на основании обращения гр. Михайлова О.С. постановляю:

Провести публичные слушания 15 января 2019г. в 17 ч. 00 мин. в актовом зале здания администрации Вурман-Сюктерского сельского поселения в с. Хыркасы по вопросу проекта межевания территории и проекту планировки территории земельного участка с кадастровым номером: 21:21:102003:30, предназначенного для развития и обслуживания с видом разрешенного использования «общественное питание» расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный район, Вурман-Сюктерское сельское поселение, с. Хыркасы, ул. Ресторанная 1А. Председательствующим на публичных слушаниях назначить заместителя главы администрации Вурман-Сюктерского сельского поселения А.В. Савина. Предложения и замечания по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, в письменном виде направлять председателю публичных слушаний А.В. Савину по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, администрация Вурман-Сюктерского сельского поселения. с. Хыркасы, ул. Ресторанная д. 4. тел. 8(83540) 2-70-07. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании &Ведомости Чебоксарского района& и на официальном сайте администрации Вурман-Сюктерского сельского поселения в информационно-телекомуникационной сети &Интернет& Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

И.о. главы администрации

Вурман-Сюктерского

сельского поселения А.В. Савин